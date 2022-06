Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Warimpex bestätigt. Das Kursziel für die Papiere der Immobilienentwicklungsgesellschaft wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes jedoch von 1,75 auf 1,30 Euro nach unten revidiert.

Zum Vergleich: Am Mittwoch gingen die Warimpex-Titel an der Wiener Börse bei 0,874 Euro aus dem Handelstag, am Donnerstag wurde die Aktie noch nicht gehandelt.

Die Erste Group kalkuliert nun mit einem neuen Szenario für die Entwicklung der Vermögenswerte von Warimpex in Russland. Zu zwei Drittel werde eine Totalausfall des Russland-Geschäftes ohne Kompensationszahlung miteinbezogen und zu einem Drittel ohne gröbere Einflüsse auf die Bewertung und Fremdwährungseffekte.

Die Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2022 bis 2024 lauten auf 0,19 Euro bzw. 0,21 Euro sowie 0,28 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum erwartet die Erste Group jährlich 0,06 Euro pro Anteilsschein.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000827209 WEB http://www.warimpex.com

AFA0011 2022-06-23/10:04