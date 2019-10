Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienunternehmens Warimpex von 1,50 auf 1,75 Euro angehoben. Das "Hold"-Votum bestätigte der Analyst Christian Bader.

Warimpex habe überraschend positive Zweitquartalszahlen vorgelegt und den profitablen Verkauf seiner Disneyland-Anlagen in Paris Ende September abgeschlossen, kommentiert Bader in seiner jüngsten Studie. Zudem war es der Gruppe möglich, von wichtigen russischen Tochtergesellschaften Minderheitsanteile zu günstigen Preisen abzukaufen. Dieser "Buy-Out" werde im Drittquartal 2019 die Bilanz stützen. Aus diesen Gründe hob der RCB-Experte sowohl seine Gewinn- als auch Dividendenprognosen für heuer "deutlich" an. Für ein "Buy"-Rating reichte es jedoch nicht.

Am Mittwochnachmittag notierten die Warimpex-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,64 Prozent bei 1,58 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

