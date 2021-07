Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Warimpex von 1,60 auf 1,75 Euro nach oben revidiert. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel des Immobilienunternehmens vom zuständigen Experten Christoph Schultes bestätigt.

Begründet wurde die Anhebung des Kursziels mit höheren Ergebnisschätzungen seitens der Erste Group. Die jüngsten Prognosen für das Hotel-Geschäft könnten aufgrund der aktuellen Erholung in diesem Bereich zu niedrig ausgefallen sein, hieß es weiter.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 der Warimpex prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,09 Euro. Die Schätzungen für die Folgejahre lauten auf einen Gewinn von 0,13 (2022) bzw. 0,22 (2023) Euro je Aktie. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 0,03 Euro, bzw. 0,06 Euro und wieder 0,06 Euro pro Anteilsschein prognostiziert.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Warimpex-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,41 Prozent auf 1,23 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN AT0000827209 WEB http://www.warimpex.com

