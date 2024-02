Börse Wien in Grün: ATX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

So performte der ATX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,84 Prozent stärker bei 3 387,22 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 108,145 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,008 Prozent höher bei 3 359,21 Punkten, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 357,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 398,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Der ATX wies vor einem Monat, am 12.01.2024, einen Wert von 3 398,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 3 203,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Stand von 3 443,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,727 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 5,86 Prozent auf 29,80 EUR), BAWAG (+ 2,48 Prozent auf 51,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,80 Prozent auf 124,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,74 Prozent auf 19,88 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,55 Prozent auf 22,28 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Verbund (-1,07 Prozent auf 64,70 EUR), EVN (-0,85 Prozent auf 23,20 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 57,10 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 21,70 EUR) und voestalpine (+ 0,08 Prozent auf 25,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 446 098 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,721 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. BAWAG-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,62 Prozent gelockt.

