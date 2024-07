Börse Wien in Grün: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Am Dienstag herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Schlussendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 1 845,93 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 1 845,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 844,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 846,61 Punkte, das Tagestief hingegen 1 832,69 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der ATX Prime bei 1 774,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 752,98 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 1 603,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 6,12 Prozent auf 20,80 EUR), PORR (+ 2,45 Prozent auf 14,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,09 Prozent auf 5,86 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR) und Frequentis (+ 1,55 Prozent auf 32,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen voestalpine (-2,88 Prozent auf 24,30 EUR), Wolford (-2,60 Prozent auf 3,00 EUR), Semperit (-2,39 Prozent auf 10,64 EUR), FACC (-2,09 Prozent auf 7,97 EUR) und Polytec (-1,50 Prozent auf 3,28 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 468 932 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

