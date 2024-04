Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der ATX Prime notierte am dritten Tag der Woche im Plus.

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,29 Prozent stärker bei 1 758,08 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 1 753,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 752,98 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 751,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 765,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 1 710,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 674,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 645,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,57 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 4,41 Prozent auf 0,76 EUR), PORR (+ 4,29 Prozent auf 14,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,36 Prozent auf 20,00 EUR), UBM Development (+ 2,58 Prozent auf 19,90 EUR) und FACC (+ 2,30 Prozent auf 6,24 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-2,56 Prozent auf 30,40 EUR), voestalpine (-2,20 Prozent auf 24,84 EUR), Semperit (-2,16 Prozent auf 11,76 EUR), Verbund (-1,89 Prozent auf 69,90 EUR) und Polytec (-1,20 Prozent auf 3,28 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 447 767 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,319 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,57 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

