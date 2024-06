Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsende freundlich

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Donnerstag gewann der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,61 Prozent auf 3 669,87 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 118,396 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 3 649,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 647,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 674,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 643,05 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,540 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wurde der ATX mit 3 614,61 Punkten berechnet. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.03.2024, den Stand von 3 390,45 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 3 127,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,56 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,21 Prozent auf 17,12 EUR), Erste Group Bank (+ 1,53 Prozent auf 45,17 EUR), Telekom Austria (+ 1,49 Prozent auf 8,85 EUR), BAWAG (+ 1,34 Prozent auf 60,35 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,19 Prozent auf 22,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Andritz (-0,70 Prozent auf 56,95 EUR), Verbund (-0,20 Prozent auf 76,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,22 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 114,40 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,85 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 501 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,29 Prozent.

Redaktion finanzen.at