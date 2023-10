Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Der ATX Prime zeigte sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,77 Prozent tiefer bei 1 551,75 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 1 563,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 563,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 564,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 550,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,09 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 19.09.2023, den Stand von 1 605,99 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Stand von 1 613,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wies der ATX Prime 1 403,43 Punkte auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 1,35 Prozent auf 82,35 EUR), Rosenbauer (+ 0,73 Prozent auf 27,70 EUR), EVN (+ 0,61 Prozent auf 24,90 EUR), voestalpine (+ 0,50 Prozent auf 23,94 EUR) und UBM Development (+ 0,49 Prozent auf 20,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,56 Prozent auf 114,00 EUR), CA Immobilien (-2,09 Prozent auf 30,40 EUR), Vienna Insurance (-1,81 Prozent auf 24,40 EUR), BAWAG (-1,69 Prozent auf 43,06 EUR) und AT S (AT&S) (-1,61 Prozent auf 24,44 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 594 604 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 28,592 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

