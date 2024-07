Börse Wien in Rot: Das macht der ATX am Dienstagnachmittag

Heute agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 3 681,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 118,209 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 686,55 Punkten in den Handel, nach 3 686,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 681,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 699,44 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 3 591,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wurde der ATX mit 3 580,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Stand von 3 212,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,89 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 1,36 Prozent auf 33,55 EUR), Raiffeisen (+ 1,20 Prozent auf 17,78 EUR), BAWAG (+ 0,97 Prozent auf 67,85 EUR), Wienerberger (+ 0,12 Prozent auf 32,92 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,11 Prozent auf 46,86 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-1,90 Prozent auf 23,74 EUR), OMV (-1,02 Prozent auf 38,96 EUR), Andritz (-0,89 Prozent auf 55,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,55 Prozent auf 109,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,41 Prozent auf 36,10 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 438 454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

