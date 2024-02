Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Anleger in Zürich schicken den SLI aktuell erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,03 Prozent höher bei 1 806,35 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 1 807,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 805,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 807,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 805,37 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,263 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, betrug der SLI-Kurs 1 763,66 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wies der SLI 1 662,99 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der SLI 1 778,37 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swatch (I) (+ 1,42 Prozent auf 200,10 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 240,90 CHF), Julius Bär (+ 0,83 Prozent auf 46,04 CHF), Alcon (+ 0,78 Prozent auf 67,30 CHF) und Richemont (+ 0,58 Prozent auf 129,45 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-2,81 Prozent auf 133,40 CHF), Lonza (-2,30 Prozent auf 437,00 CHF), Logitech (-2,07 Prozent auf 72,96 CHF), Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 286,60 CHF) und Swisscom (-1,15 Prozent auf 500,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 582 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,570 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at