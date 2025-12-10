Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SLI-Performance im Blick
|
10.12.2025 12:27:32
Schwacher Handel: SLI leichter
Am Mittwoch sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 2 082,88 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,332 Prozent auf 2 086,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 093,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 080,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 090,26 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,638 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, den Wert von 2 029,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 008,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 928,69 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,39 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,35 Prozent auf 169,50 CHF), VAT (+ 1,13 Prozent auf 394,20 CHF), SGS SA (+ 1,01 Prozent auf 87,68 CHF), Straumann (+ 1,01 Prozent auf 92,28 CHF) und Temenos (+ 0,27 Prozent auf 75,55 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Richemont (-1,53 Prozent auf 167,45 CHF), Novartis (-1,48 Prozent auf 105,24 CHF), Adecco SA (-1,30 Prozent auf 21,30 CHF), Givaudan (-1,24 Prozent auf 3 276,00 CHF) und Swatch (I) (-1,23 Prozent auf 161,20 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 355 237 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,799 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,88 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
