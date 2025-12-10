Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 2 086,74 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,332 Prozent tiefer bei 2 086,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 093,62 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 080,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 092,98 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,454 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 2 029,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 2 008,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bewegte sich der SLI bei 1 928,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,24 Prozent auf 319,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 169,00 CHF), SGS SA (+ 0,97 Prozent auf 87,64 CHF), VAT (+ 0,64 Prozent auf 392,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,41 Prozent auf 58,92 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Adecco SA (-1,67 Prozent auf 21,22 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 105,10 CHF), Richemont (-1,44 Prozent auf 167,60 CHF), ams-OSRAM (-1,34 Prozent auf 7,35 CHF) und Swiss Life (-1,34 Prozent auf 869,20 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 964 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,799 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at