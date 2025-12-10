SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Am Mittwoch beendete der SLI den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 2 091,76 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,332 Prozent schwächer bei 2 086,67 Punkten, nach 2 093,62 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 080,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 092,98 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,214 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, den Stand von 2 029,84 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Wert von 2 008,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der SLI auf 1 928,69 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 2,12 Prozent auf 322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,17 Prozent auf 169,20 CHF), SGS SA (+ 0,94 Prozent auf 87,62 CHF), VAT (+ 0,72 Prozent auf 392,60 CHF) und Straumann (+ 0,53 Prozent auf 91,84 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Adecco SA (-2,50 Prozent auf 21,04 CHF), Holcim (-2,23 Prozent auf 73,78 CHF), Swiss Life (-1,43 Prozent auf 868,40 CHF), Novartis (-1,31 Prozent auf 105,42 CHF) und ams-OSRAM (-1,07 Prozent auf 7,37 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 894 320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,799 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,12 Prozent gelockt.

