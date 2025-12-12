Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 2 099,47 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,177 Prozent stärker bei 2 092,38 Punkten, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 092,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 108,28 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,154 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 085,94 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 2 012,47 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 1 942,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 3,76 Prozent auf 34,75 CHF), VAT (+ 2,23 Prozent auf 398,60 CHF), ams-OSRAM (+ 1,87 Prozent auf 7,64 CHF), Adecco SA (+ 1,58 Prozent auf 21,84 CHF) und Sika (+ 1,51 Prozent auf 161,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-1,20 Prozent auf 314,10 CHF), Lonza (-0,99 Prozent auf 519,00 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,20 CHF), Novartis (-0,62 Prozent auf 105,32 CHF) und Sonova (-0,45 Prozent auf 200,20 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 560 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,857 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at