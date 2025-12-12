Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Index-Performance
|
12.12.2025 12:26:58
Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Zuschlägen
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 2 099,47 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,177 Prozent stärker bei 2 092,38 Punkten, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 092,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 108,28 Punkten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,154 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 085,94 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 2 012,47 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 1 942,61 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 3,76 Prozent auf 34,75 CHF), VAT (+ 2,23 Prozent auf 398,60 CHF), ams-OSRAM (+ 1,87 Prozent auf 7,64 CHF), Adecco SA (+ 1,58 Prozent auf 21,84 CHF) und Sika (+ 1,51 Prozent auf 161,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-1,20 Prozent auf 314,10 CHF), Lonza (-0,99 Prozent auf 519,00 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,20 CHF), Novartis (-0,62 Prozent auf 105,32 CHF) und Sonova (-0,45 Prozent auf 200,20 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 560 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,857 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI auf grünem Terrain (finanzen.at)