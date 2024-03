Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Wenig verändert zeigt sich der SLI am Donnerstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,13 Prozent höher bei 1 921,56 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 1 924,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 919,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 925,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 918,11 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,564 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 860,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, stand der SLI noch bei 1 765,55 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Stand von 1 706,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,37 Prozent auf 27,23 CHF), Logitech (+ 1,20 Prozent auf 80,70 CHF), Roche (+ 1,10 Prozent auf 229,25 CHF), Lonza (+ 1,05 Prozent auf 541,00 CHF) und Holcim (+ 0,89 Prozent auf 81,58 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams (-3,42 Prozent auf 1,06 CHF), UBS (-2,23 Prozent auf 27,62 CHF), Sonova (-0,99 Prozent auf 260,40 CHF), Temenos (-0,89 Prozent auf 64,82 CHF) und Straumann (-0,83 Prozent auf 143,80 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 300 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 255,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,12 zu Buche schlagen. Mit 5,75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at