Börse Zürich in Grün: SLI beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Am Freitagmorgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 1 698,64 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,409 Prozent höher bei 1 696,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 689,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 696,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 699,65 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,96 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 687,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 713,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der SLI 1 681,45 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,05 Prozent nach oben. Bei 1 810,36 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 2,97 Prozent auf 3,47 CHF), Richemont (+ 1,55 Prozent auf 111,65 CHF), Geberit (+ 1,27 Prozent auf 477,00 CHF), Sika (+ 1,24 Prozent auf 237,50 CHF) und Straumann (+ 1,23 Prozent auf 119,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0,45 Prozent auf 98,19 CHF), Logitech (-0,35 Prozent auf 75,06 CHF), Sandoz (-0,19 Prozent auf 25,82 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10 880,00 CHF) und Roche (+ 0,08 Prozent auf 237,05 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 480 329 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 267,624 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at