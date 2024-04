Börse Zürich in Grün: SMI am Dienstagmittag freundlich

Um 12:09 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 11 560,26 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,234 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,191 Prozent auf 11 525,03 Punkte an der Kurstafel, nach 11 547,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 561,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 523,41 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 11 647,14 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 248,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 11 230,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 11 799,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 1,46 Prozent auf 223,00 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 94,10 CHF), Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 3 988,00 CHF), Swiss Life (+ 0,41 Prozent auf 630,20 CHF) und Swisscom (+ 0,29 Prozent auf 519,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-1,86 Prozent auf 547,40 CHF), Holcim (-1,22 Prozent auf 79,50 CHF), Alcon (-1,13 Prozent auf 75,32 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 107,60 CHF) und Partners Group (-0,59 Prozent auf 1 265,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 499 533 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,746 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

