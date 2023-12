Börse Zürich in Grün: SMI am Freitagnachmittag freundlich

Heute wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent auf 10 883,74 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,216 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,316 Prozent stärker bei 10 888,57 Punkten, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 851,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 935,49 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,210 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 01.11.2023, einen Stand von 10 503,89 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 11 075,15 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, bei 11 238,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,864 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 1,61 Prozent auf 239,85 CHF), Swiss Life (+ 1,39 Prozent auf 568,40 CHF), UBS (+ 1,14 Prozent auf 24,91 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 35,10 CHF) und Sonova (+ 0,95 Prozent auf 254,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-3,54 Prozent auf 99,60 CHF), Lonza (-1,45 Prozent auf 333,50 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 483,80 CHF), Sika (-1,10 Prozent auf 234,60 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 75,58 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 185 216 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 268,957 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at