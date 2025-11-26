Freundlicher Handel: SMI am Mittwochmittag fester

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,32 Prozent fester bei 12 812,79 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,457 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,105 Prozent auf 12 784,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 771,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 768,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 827,54 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,952 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 568,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 160,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 632,88 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 10,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. 10 699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,35 Prozent auf 64,40 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 140,20 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 30,53 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,90 Prozent auf 56,26 CHF) und Swiss Life (+ 0,69 Prozent auf 872,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-0,63 Prozent auf 3 312,00 CHF), Holcim (-0,35 Prozent auf 74,32 CHF), Nestlé (-0,34 Prozent auf 79,66 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 582,00 CHF) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 169,35 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 746 178 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 265,354 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

