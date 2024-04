Börse Zürich in Grün: SMI mittags in der Gewinnzone

Der SMI notiert am Mittag im Plus.

Um 12:09 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,34 Prozent auf 11 298,94 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,229 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,745 Prozent fester bei 11 344,52 Punkten in den Handel, nach 11 260,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 357,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 296,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,057 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 680,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 390,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 364,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,15 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,14 Prozent auf 246,00 CHF), Sika (+ 2,46 Prozent auf 262,70 CHF), Geberit (+ 1,72 Prozent auf 491,50 CHF), Lonza (+ 1,67 Prozent auf 522,40 CHF) und Partners Group (+ 1,61 Prozent auf 1 200,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-0,72 Prozent auf 439,40 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 89,35 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 503,50 CHF), Swiss Re (-0,08 Prozent auf 99,42 CHF) und Givaudan (-0,05 Prozent auf 3 924,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 237 425 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 251,084 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

