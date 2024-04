Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,34 Prozent leichter bei 1 888,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,35 Prozent auf 1 888,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 914,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 885,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 892,24 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.03.2024, den Stand von 1 866,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 763,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, stand der SLI bei 1 740,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 0,15 Prozent auf 476,60 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 10 380,00 CHF), Lonza (-0,36 Prozent auf 547,20 CHF), Sandoz (-0,38 Prozent auf 26,00 CHF) und Alcon (-0,39 Prozent auf 75,88 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-2,61 Prozent auf 134,15 CHF), ams (-2,46 Prozent auf 1,01 CHF), Julius Bär (-2,33 Prozent auf 52,06 CHF), Logitech (-2,18 Prozent auf 78,88 CHF) und Swatch (I) (-2,11 Prozent auf 208,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 547 265 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,474 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at