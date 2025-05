Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Start im Minus

Der SLI gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 2 006,28 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,189 Prozent auf 2 004,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 008,41 Punkten am Vortag.

Bei 2 008,11 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 004,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 934,59 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, stand der SLI bei 2 107,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2024, stand der SLI noch bei 1 962,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,41 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 1,26 Prozent auf 7,65 CHF), UBS (+ 0,57 Prozent auf 26,36 CHF), Partners Group (+ 0,50 Prozent auf 1 096,50 CHF), Straumann (+ 0,46 Prozent auf 108,25 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 571,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swatch (I) (-0,89 Prozent auf 139,70 CHF), VAT (-0,73 Prozent auf 312,40 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 94,82 CHF), Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 189,30 CHF) und Alcon (-0,50 Prozent auf 72,04 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 194 672 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,626 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 10,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

