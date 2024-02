Börse Zürich in Rot: SLI sackt schlussendlich ab

Letztendlich ging der SLI nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 1 805,76 Punkten aus dem Handel. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,442 Prozent höher bei 1 814,46 Punkten, nach 1 806,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 1 814,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 795,38 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 1 763,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 664,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 787,38 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,40 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 829,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 2,15 Prozent auf 102,20 CHF), Alcon (+ 1,61 Prozent auf 66,78 CHF), Logitech (+ 1,50 Prozent auf 74,50 CHF), SGS SA (+ 1,19 Prozent auf 81,72 CHF) und Schindler (+ 0,89 Prozent auf 215,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Julius Bär (-4,88 Prozent auf 45,66 CHF), UBS (-4,44 Prozent auf 24,56 CHF), Sandoz (-1,79 Prozent auf 28,46 CHF), Temenos (-0,94 Prozent auf 88,16 CHF) und Nestlé (-0,67 Prozent auf 99,39 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 15 339 596 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 272,756 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

