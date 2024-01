Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,73 Prozent leichter bei 11 142,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,289 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,454 Prozent schwächer bei 11 173,36 Punkten in den Handel, nach 11 224,37 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 11 113,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 216,35 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,556 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, den Stand von 10 964,81 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 10 783,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der SMI einen Stand von 11 057,39 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,33 Prozent auf 90,14 CHF), UBS (+ 0,24 Prozent auf 25,44 CHF), Swiss Re (-0,10 Prozent auf 95,84 CHF), Nestlé (-0,43 Prozent auf 98,35 CHF) und Zurich Insurance (-0,55 Prozent auf 436,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-2,42 Prozent auf 342,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,62 Prozent auf 35,88 CHF), Sika (-1,48 Prozent auf 253,70 CHF), Roche (-1,47 Prozent auf 250,60 CHF) und Partners Group (-1,28 Prozent auf 1 152,50 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 809 802 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

