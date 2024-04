Börse Zürich in Rot: SMI zum Start des Mittwochshandels in Rot

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 11 584,80 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,269 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,157 Prozent höher bei 11 613,24 Punkten, nach 11 595,00 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 615,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 582,33 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 1,24 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 11 493,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, bewegte sich der SMI bei 11 170,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, stand der SMI noch bei 11 093,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,71 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,20 CHF), Novartis (+ 0,72 Prozent auf 86,32 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 80,76 CHF), Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 524,00 CHF) und Roche (+ 0,35 Prozent auf 227,90 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-0,91 Prozent auf 114,30 CHF), Nestlé (-0,61 Prozent auf 94,24 CHF), Logitech (-0,45 Prozent auf 80,18 CHF), Geberit (-0,42 Prozent auf 520,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,31 Prozent auf 482,10 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 196 677 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,917 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

