Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Schlatter Industries-Einstieg? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schlatter Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Schlatter Industries-Papier letztlich bei 28,63 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 3,493 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schlatter Industries-Aktien wären am 11.12.2025 73,35 CHF wert, da der Schlussstand 21,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,65 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 21,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten