Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Rentabler Schlatter Industries-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Schlatter Industries-Papier letztlich bei 28,63 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 3,493 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schlatter Industries-Aktien wären am 11.12.2025 73,35 CHF wert, da der Schlussstand 21,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,65 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 21,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)