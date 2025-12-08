Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der SPI heute.

Am Montag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,04 Prozent auf 17 769,67 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,264 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,075 Prozent fester bei 17 790,53 Punkten, nach 17 777,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 769,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 790,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 974,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der SPI einen Wert von 17 059,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 15 693,91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14,51 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 811,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,03 Prozent auf 0,17 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 0,70 CHF), Xlife Sciences (+ 4,00 Prozent auf 23,40 CHF), Relief Therapeutics (+ 3,94 Prozent auf 2,90 CHF) und Schlatter Industries (+ 3,09 Prozent auf 20,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Curatis (-6,77 Prozent auf 11,70 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-2,78 Prozent auf 1,40 CHF), Sika (-1,75 Prozent auf 157,45 CHF), CPH Group (-1,69 Prozent auf 69,60 CHF) und Varia US Properties (-1,58 Prozent auf 18,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 318 863 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,402 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

