NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Logitech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Logitech-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Logitech-Aktie an diesem Tag bei 77,14 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,963 Logitech-Aktien. Die gehaltenen Logitech-Papiere wären am 02.12.2025 1 207,16 CHF wert, da der Schlussstand 93,12 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,72 Prozent angezogen.

Logitech wurde am Markt mit 13,34 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at