Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Freitag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,19 Prozent leichter bei 1 774,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,308 Prozent auf 1 772,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 774,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 772,05 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,415 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, betrug der SLI-Kurs 1 714,81 Punkte. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2023, einen Stand von 1 725,28 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 22.12.2022, mit 1 639,72 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 5,56 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 0,75 Prozent auf 349,00 CHF), Alcon (+ 0,46 Prozent auf 65,76 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 291,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,27 Prozent auf 441,60 CHF) und Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 507,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-1,80 Prozent auf 78,52 CHF), ams (-1,29 Prozent auf 2,23 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 116,45 CHF), Swatch (I) (-0,70 Prozent auf 227,10 CHF) und Straumann (-0,63 Prozent auf 135,15 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 150 623 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,152 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,25 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

