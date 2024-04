Börse Zürich: SMI am Montagmittag mit Kursplus

Der SMI wagt sich am ersten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 11 511,67 Punkte an. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,240 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,051 Prozent fester bei 11 501,71 Punkten in den Montagshandel, nach 11 495,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 544,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 487,41 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Der SMI wies vor einem Monat, am 08.03.2024, einen Wert von 11 647,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 230,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 11 230,07 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,06 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 799,91 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swiss Life (+ 1,03 Prozent auf 625,20 CHF), Lonza (+ 0,88 Prozent auf 551,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,74 Prozent auf 42,11 CHF), Novartis (+ 0,62 Prozent auf 86,59 CHF) und Sonova (+ 0,55 Prozent auf 253,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Roche (-0,82 Prozent auf 217,70 CHF), Swisscom (-0,48 Prozent auf 520,00 CHF), Givaudan (-0,33 Prozent auf 3 934,00 CHF), Nestlé (-0,26 Prozent auf 92,68 CHF) und Logitech (-0,18 Prozent auf 79,04 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 899 153 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,328 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,91 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at