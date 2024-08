Börse Zürich: SMI am Nachmittag tief in der Verlustzone

Der SMI befindet sich heute tief in der Verlustzone.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 3,58 Prozent leichter bei 11 450,81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,418 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 2,73 Prozent leichter bei 11 551,59 Punkten, nach 11 875,52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 419,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 11 631,35 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 006,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 11 272,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SMI mit 11 098,48 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,51 Prozent zu Buche. Bei 12 434,03 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (-2,08 Prozent auf 518,50 CHF), Nestlé (-2,08 Prozent auf 87,54 CHF), Logitech (-2,57 Prozent auf 71,24 CHF), Zurich Insurance (-3,09 Prozent auf 451,90 CHF) und Novartis (-3,11 Prozent auf 93,61 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Roche (-4,84 Prozent auf 267,50 CHF), Swiss Life (-4,71 Prozent auf 619,20 CHF), Lonza (-4,41 Prozent auf 533,80 CHF), Partners Group (-4,30 Prozent auf 1 058,00 CHF) und Swiss Re (-4,29 Prozent auf 99,16 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 8 608 628 Aktien gehandelt. Mit 247,478 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at