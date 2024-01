Börse Zürich: SMI beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am Donnerstagabend zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent fester bei 11 224,37 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,285 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,274 Prozent höher bei 11 200,90 Punkten, nach 11 170,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 224,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 139,16 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,174 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 04.12.2023, einen Stand von 10 952,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10 756,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 140,27 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 301,30 CHF), UBS (+ 1,72 Prozent auf 25,38 CHF), Novartis (+ 1,37 Prozent auf 89,84 CHF), Partners Group (+ 1,13 Prozent auf 1 167,50 CHF) und Roche (+ 0,99 Prozent auf 254,35 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-1,35 Prozent auf 3 366,00 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 438,50 CHF), Sonova (-0,89 Prozent auf 267,40 CHF), Nestlé (-0,53 Prozent auf 98,77 CHF) und Sika (-0,31 Prozent auf 257,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 251 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

