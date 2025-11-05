Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kühne + Nagel International-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 195,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,512 Kühne + Nagel International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,16 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 04.11.2025 auf 150,65 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,84 Prozent.
Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich jüngst auf 18,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|162,05
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.