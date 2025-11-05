Kühne + Nagel International Aktie

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment? 05.11.2025 10:05:10

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kühne + Nagel International-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 195,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,512 Kühne + Nagel International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,16 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 04.11.2025 auf 150,65 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,84 Prozent.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich jüngst auf 18,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel

Kühne + Nagel International AG (KN) 162,05 0,12% Kühne + Nagel International AG (KN)

