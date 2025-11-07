Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI am Mittag

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 12 239,70 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,424 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,134 Prozent fester bei 12 315,34 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 298,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 236,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 330,34 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,069 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 521,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der SMI mit 11 849,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 917,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 5,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 0,95 Prozent auf 97,28 CHF), Swisscom (+ 0,85 Prozent auf 596,50 CHF), Partners Group (+ 0,36 Prozent auf 945,60 CHF), Roche (+ 0,19 Prozent auf 265,70 CHF) und Givaudan (+ 0,06 Prozent auf 3 317,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-2,04 Prozent auf 211,10 CHF), UBS (-1,49 Prozent auf 30,32 CHF), Swiss Re (-1,35 Prozent auf 146,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,06 Prozent auf 149,55 CHF) und Alcon (-1,04 Prozent auf 58,74 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 811 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 226,628 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at