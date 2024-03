Börsianer in Wien warten auf Impulse: ATX letztendlich knapp behauptet

Der ATX zeigte sich am Abend kaum verändert.

Der ATX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 3 453,91 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 109,922 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 3 453,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 453,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 432,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 463,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 395,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3 397,62 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 3 140,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Bei 3 489,80 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 10,73 Prozent auf 29,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,36 Prozent auf 43,30 EUR), voestalpine (+ 1,60 Prozent auf 25,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,22 Prozent auf 16,60 EUR) und OMV (+ 0,83 Prozent auf 42,61 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Raiffeisen (-8,71 Prozent auf 17,82 EUR), CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 31,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,75 Prozent auf 7,97 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,71 Prozent auf 112,40 EUR) und Telekom Austria (-0,52 Prozent auf 7,62 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 1 897 425 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 23,555 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at