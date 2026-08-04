Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
04.08.2026 23:19:37
Booking Holdings Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (PCLN) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.950 billion, or $2.53 per share. This compares with $895 million, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, Booking Holdings Inc. reported adjusted earnings of $1.958 billion or $2.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $7.352 billion from $6.798 billion last year.
Booking Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.950 Bln. vs. $895 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $1.10 last year. -Revenue: $7.352 Bln vs. $6.798 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 4 % To 6 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Booking gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Booking-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Booking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.07.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Booking von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Booking Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|178,20
|6,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZuversicht für Nahost-Konflikt: ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich hingegen etwas schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in Grün.