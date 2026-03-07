BVB Aktie
Borussia Dortmund siegt in Köln 2:1
KÖLN (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat mit einem Pflichtsieg gegen den 1. FC Köln Tabellenrang zwei gefestigt und damit den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok weiter erhöht. Mit dem 2:1 (1:0) in der Domstadt wahrte das Team von Trainer Niko Kovac seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger TSG 1899 Hoffenheim.
Köln steht nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie, davon vier Niederlagen, weiter nur zwei Punkte über Relegationsrang 16. Damit wird die Situation für Kwasniok immer brenzliger. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsregion könnte am Sonntag komplett aufgebraucht sein.
Serhou Guirassy brachte den BVB in der 16. Minute in Führung, die Maximilian Beier (60.) in Überzahl für die Gäste ausbaute. Denn die Kölner spielten die zweite Halbzeit nur noch zu zehnt, nachdem Jahmai Simpson-Pusey (45.+2) nach einem groben Foulspiel an Beier die Rote Karte gesehen hatte. Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) kam zu spät./deg/DP/zb
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
