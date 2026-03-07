BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

07.03.2026 20:41:38

Borussia Dortmund siegt in Köln 2:1

KÖLN (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat mit einem Pflichtsieg gegen den 1. FC Köln Tabellenrang zwei gefestigt und damit den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok weiter erhöht. Mit dem 2:1 (1:0) in der Domstadt wahrte das Team von Trainer Niko Kovac seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger TSG 1899 Hoffenheim.

Köln steht nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie, davon vier Niederlagen, weiter nur zwei Punkte über Relegationsrang 16. Damit wird die Situation für Kwasniok immer brenzliger. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsregion könnte am Sonntag komplett aufgebraucht sein.

Serhou Guirassy brachte den BVB in der 16. Minute in Führung, die Maximilian Beier (60.) in Überzahl für die Gäste ausbaute. Denn die Kölner spielten die zweite Halbzeit nur noch zu zehnt, nachdem Jahmai Simpson-Pusey (45.+2) nach einem groben Foulspiel an Beier die Rote Karte gesehen hatte. Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) kam zu spät./deg/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

