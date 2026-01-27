Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|
27.01.2026 13:00:42
Breaking Down Agilysys: 3 Analysts Share Their Views
This article Breaking Down Agilysys: 3 Analysts Share Their Views originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
25.01.26
|Ausblick: Agilysys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)