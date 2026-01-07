Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|
07.01.2026 21:01:40
Breaking Down Southwest Airlines: 13 Analysts Share Their Views
This article Breaking Down Southwest Airlines: 13 Analysts Share Their Views originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southwest Airlines Co.
|
02.01.26
|S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southwest Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southwest Airlines von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southwest Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Southwest Airlines Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southwest Airlines Co.
|37,25
|1,55%