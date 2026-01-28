Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|
28.01.2026 17:45:16
Burkhalter Group acquires Enplan AG in Herisau (AR)
|
Burkhalter Holding AG / Key word(s): Takeover
The Burkhalter Group is taking over the building technology company Enplan AG, which is based in Herisau (AR). Enplan employs five people and generates annual sales of around CHF 0.6 million.
Enplan AG has been a successful player in the regional market since 1984. Olivier Wetli is now selling the company, which specialises in planning heating and ventilation systems and efficient energy concepts, to Burkhalter Holding AG.
Enplan AG will merge with Längle & Staub GmbH, which is already part of the Burkhalter Group and is based in St. Gallen, and will now operate as Enplan, a branch of Längle & Staub GmbH, at its current location and under the continued management of Olivier Wetli. The additional expertise of Längle & Staub will help the company offer all HVAC planning services in the future. The employees will be retained.
The targeted acquisition of further building technology companies remains a key component of the Burkhalter Group’s strategy to gain additional market share.
Contact:
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Burkhalter Holding AG
|Hohlstrasse 475
|8048 Zürich
|Switzerland
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valor:
|21225580
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2267616
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2267616 28-Jan-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
17:45
|Burkhalter Group acquires Enplan AG in Herisau (AR) (EQS Group)
|
17:45
|Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR) (EQS Group)
|
26.01.26
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Burkhalter Group buys BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD) (EQS Group)
|
15.01.26
|Burkhalter Gruppe kauft BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD) (EQS Group)
|
12.01.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Burkhalter Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Burkhalter Holding AG
|153,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street geht es leicht aufwärts. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.