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14.07.2026 14:59:38

BVB-Boss Ricken gibt Schlotterbeck-Update

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) rechnet erst im Herbst wieder mit dem verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. "Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Rande des Vorbereitungsstarts des Fußball-Bundesligisten.

Schlotterbeck hatte sich bei der WM eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. Die erste Länderspielpause der neuen Saison gibt es Ende September. BVB-Kapitän Emre Can muss nach seinem Kreuzbandriss noch länger auf ein Comeback warten./lap/DP/mis

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