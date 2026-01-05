NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.