Tesla Aktie
|385,15EUR
|11,10EUR
|2,97%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 150,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 438,07
|
Abst. Kursziel*:
-65,76%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 451,67
|
Abst. Kursziel aktuell:
-66,79%
|
Analyst Name::
Ryan Brinkman
|
KGV*:
-
