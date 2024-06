CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich im Plus

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,60 Prozent auf 8 040,53 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,477 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,960 Prozent auf 8 069,62 Punkte an der Kurstafel, nach 7 992,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 002,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 072,31 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.05.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 957,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 934,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 7 270,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,77 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 281,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell Carrefour (+ 3,87 Prozent auf 15,45 EUR), STMicroelectronics (+ 3,39 Prozent auf 38,78 EUR), Kering (+ 1,59 Prozent auf 323,46 EUR), Air Liquide (+ 1,23 Prozent auf 183,12 EUR) und EssilorLuxottica (+ 1,19 Prozent auf 207,38 EUR). Schwächer notieren im CAC 40 hingegen Sanofi (-0,39 Prozent auf 89,40 EUR), Michelin SA (-0,08 Prozent auf 37,19 EUR), Vivendi (-0,07 Prozent auf 10,14 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-0,06 Prozent auf 27,46 EUR) und LOréal (-0,06 Prozent auf 449,28 EUR).

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Société Générale (Societe Generale)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 767 506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 365,691 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at