EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.11.2020 wurde das EssilorLuxottica-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag bei 117,60 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,503 EssilorLuxottica-Aktien. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Aktien wären am 24.11.2025 2 582,44 EUR wert, da der Schlussstand 303,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158,24 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte EssilorLuxottica einen Börsenwert von 141,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at