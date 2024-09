CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Montagmittag

Das macht das Börsenbarometer in Paris am ersten Tag der Woche.

Am Montag steht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,29 Prozent im Minus bei 7 478,50 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,270 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,005 Prozent schwächer bei 7 499,92 Punkten, nach 7 500,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 456,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 499,92 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der CAC 40 mit 7 577,04 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 628,57 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Stand von 7 184,82 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,695 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 60 995 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 295,681 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at