Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Carrefour-Investmentbeispiel
|
02.12.2025 10:03:57
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carrefour von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Carrefour-Papier bei 16,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,719 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 804,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,47 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 19,56 Prozent.
Der Börsenwert von Carrefour belief sich zuletzt auf 9,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
