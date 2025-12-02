Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Der CAC 40 zeigt sich heute wenig verändert.

Um 15:42 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,18 Prozent auf 8 082,05 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,464 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,151 Prozent auf 8 084,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 097,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 135,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 081,58 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 8 121,07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 654,25 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Wert von 7 236,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,31 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 179 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 313,700 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at