Börse Paris: CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,74 Prozent leichter bei 8 062,45 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,464 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,546 Prozent auf 8 078,40 Punkte an der Kurstafel, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 112,67 Punkte, das Tagestief hingegen 8 060,13 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 8 121,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 707,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 235,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 231 504 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,700 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

