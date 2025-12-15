Hermès Aktie
CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 317,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,315 Hermès (Hermes International)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 2 134,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671,70 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 571,70 Prozent.
Hermès (Hermes International) wurde am Markt mit 223,72 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
