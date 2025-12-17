CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orange-Investment von vor 5 Jahren verdient

Orange-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Orange-Aktie betrug an diesem Tag 9,63 EUR. Bei einem Orange-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,885 Orange-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 13,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 422,71 EUR wert. Mit einer Performance von +42,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Orange erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at